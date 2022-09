Pielęgnacja stóp – 3 najczęstsze błędy, których należy unikać

Codzienna pielęgnacja stóp – co należy wiedzieć?

Stopy nie są być może częścią ciała, którą pokazujesz codziennie w drodze do pracy czy na uczelnię, bezsprzecznie jednak pielęgnacja stóp powinna stać się Twoją rutyną każdego dnia. Chodzi tu o różnorodne zabiegi, takie jak stosowanie kremu do stóp, sprayu do stóp, maski do stóp oraz oczywiście peelingu do stóp. Oprócz tego z pewnością powinnaś starać się chodzić w wygodnych butach wykonanych z naturalnych materiałów. Warto sprawdzić, czy Twój krem do stóp zawiera ekstrakty z szałwii, rumianku lub mięty, które mają właściwości nawilżające, natłuszczające oraz zapobiegające poceniu się stóp. Okresowo zaleca się też stosowanie kremów złuszczających i peelingów do stóp, które pozwolą usunąć zrogowaciały naskórek. Sprawdź ofertę Avon.