Pierścionek zaręczynowy — symbolika kamieni szlachetnych

Pierścionek zaręczynowy z diamentem jako symbol wiecznej miłości

Diament jest najcenniejszym kamieniem szlachetnym. Pierścionek, który go zawiera to obecnie najpopularniejszy wybór wśród panów, którzy szykują się do oświadczyn. Co ważne, diament symbolizuje wieczną miłość. Zwiastuje również bardzo długie i niezwykle udane małżeństwo. Warto wiedzieć, że diament jest najtwardszym minerałem na świecie. Najbardziej luksusowe pierścionki z tym kamieniem szlachetnym wyróżnia szlif brylantowy, który określa się wybitnym dziełem sztuki jubilerskiej.