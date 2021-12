Piżamy damskie Bohomoss mają w sobie to coś, co powoduje, że każda kobieta po ich założeniu poczuje się jak bogini snu. Dzięki wygodnej piżamie jakość naszego snu jest o wiele lepsza, a i budząc się o poranku w idealnie skrojonym stroju nocnym, od razu czujemy się lepiej. Gwarantujemy, że piżama damska Bohomoss to coś więcej niż tylko piżama. To nowa definicja komfortu i estetyki, którą pokocha osoba obdarowana takim prezentem!