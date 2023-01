Plan na wiosnę. Zabiegi wyszczuplające, które możesz zrobić w domu

Nowy rok to okazja, by znów powalczyć o wymarzoną sylwetkę. Zanim przyjdzie wiosna, mamy kilka miesięcy, by wdrożyć odpowiednie działania. Oprócz zdrowej diety i treningów warto zadbać o modelowanie sylwetki. W końcu chodzi nie tylko o utratę kilogramów, ale również o pozbycie się skórki pomarańczowej. Prawidłowe komórki tłuszczowe mają ok. 1-2 mm średnicy, ale u osób z cellulitem mogą rozrosnąć się nawet kilkukrotnie. Razem z toksynami tworzą wtedy złogi oraz widoczne pod skórą nierówności. Cellulit pojawia się tam gdzie tłuszczu jest najwięcej, czyli na udach, pośladkach i ramionach. Z pomocą różnych zabiegów możemy zmniejszyć jego widoczność, a przy okazji wyszczuplić i ujędrnić skórę. Co więcej, da się to zrobić w zaciszu domowej łazienki.