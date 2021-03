WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 6 electroluxjakie żelazkoczyste żelazkożelazkoagdsprzęt agd Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 02-03-2021 15:33 Materiał partnera: Electrolux Plisowane spódnice i sukienki – jak ich nie odkształcić? Choć tak pięknie podkreślają atuty kobiecej sylwetki, szczególnie w ruchu i podczas tańca, pielęgnacja plis wymaga nieco pracy. Co zrobić, by zachowały swoją formę przez długi czas? Oto garść wskazówek, które Ci w tym pomogą! Share Plisowane spódnice i sukienki jak ich nie odkształcić Źródło: materiały partnera Jak prać plisowane tkaniny? Plisowane ubrania najlepiej prać ręcznie – w tym przypadku ryzyko zdeformowania misternie ułożonych fałd materiału jest najmniejsze. Wystarczy tylko unikać gwałtownego tarcia i ugniatania. Jeśli taka opcja nie wchodzi w grę, możesz włożyć je do pralki, pamiętając jednak o tym, żeby: wybrać delikatny program, jak najbardziej zbliżony do prania ręcznego;

ustawić niską temperaturę, nieprzekraczającą 30°C;

nie wrzucać do bębna ciężkich rzeczy (dżinsów, sztruksów, płaszczów z wełny) ani nie wypełniać go po brzegi – im więcej ubrań i im cięższe one są, tym większe prawdopodobieństwo pogniecenia plis. Masz woreczki do prania bielizny? Możesz włożyć plisowane rzeczy do środka, a dodatkowo odizolujesz je od pozostałych elementów obracających się w bębnie;

Nawet jeśli na co dzień używasz suszarki bębnowej do suszenia wszystkich ubrań, w przypadku tych plisowanych to rozwiązanie może się okazać nie do końca trafione. Dlaczego? Silne obroty, zbijanie rzeczy w kulę i gniecenie sprzyjają odkształcaniu plis. Po wyciągnięciu z bębna mogą być tak rozprostowane i pomięte, że nawet prasowanie nie przywróci im dawnej formy. Jak bezpiecznie suszyć ubrania z plisami w zależności od sposobu prania? Po praniu ręcznym Choć zwykle po praniu ręcznym mocno wyżymasz rzeczy, by pozbawić je nadmiaru wody, w tej sytuacji nie jest to wskazane. Wykręcanie tkanin w dłoniach mocno je gniecie, a tym samym stwarza zagrożenie dla plis. Zamiast tego powieś ubrania w miejscu, w którym mogą spokojnie ocieknąć z wody – np. nad wanną, żeby nie zachlapać posadzki. Po praniu automatycznym Nawet przy wirowaniu na bardzo wolnych obrotach materiał lekko się wygniecie. Po wyjęciu rzeczy z bębna lekko je strzepnij, żeby rozprostować zagniecenia, a następnie powieś je na wieszaku i pozostaw w tej pozycji do wyschnięcia. Siła grawitacji sprzyja samoczynnemu rozprostowywaniu tkanin – plisy powinny samodzielnie przybrać swój naturalny kształt podczas schnięcia. Prasowanie plisowanych ubrań – instrukcja krok po kroku Podtrzymanie specyficznego kształtu plis wymaga ich wyprasowania – nawet jeśli sam materiał nie jest wygnieciony i go nie wymaga. Jak to zrobić prawidłowo? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką instrukcję, dzięki której nie przysporzy Ci to trudności. Postępuj zgodnie z nią, a z pewnością nie stracą formy. 1. Przystąp do prasowania, gdy tkanina jest jeszcze lekko wilgotna. 2. Luźno rozłóż ubranie na desce do prasowania w taki sposób, by plisy układały się swobodnie i równolegle względem siebie. 3. Uformuj z materiału plisę i podepnij ją metalowymi spinaczami do papieru, by przytrzymać ten kształt na czas prasowania. 4. Przesuwaj żelazkiem od nasady każdej plisy aż po koniec. Ruch powinien być płynny, jednostajny i precyzyjny. Przy tej czynności pomocne mogą się okazać technologie utrzymujące stopę urządzenia w stabilnej pozycji, takie jak np. Electrolux SoftGlide™. Stopa ceramiczna, odporna na zarysowania powierzchnia gładko przesuwa się po tkaninie i równomiernie rozprowadza ciepło dla jak najlepszego efektu. 5. Podczas prasowania omijaj spinacze, aby nie odgniotły się na materiale. 6. Gdy skończysz, powieś ubranie na wieszaku w taki sposób, by plisy się nie odkształciły. Delikatnie zdejmij spinacze. Prasowanie plisowanych ubrań możesz sobie ułatwić, wykorzystując żelazko z funkcją mocnego wyrzutu pary, które umożliwia używanie go w pionie. Taką możliwość zapewnia chociażby model Easyline EDB1730, w którym gorąca para jest wyrzucana z prędkością sięgającą 100 g/min. Pamiętaj o tym, że wiele zależy też od samej tkaniny. Nie każda nadaje się do prasowania, a co więcej – nie każdą możesz prać w warunkach domowych. Zanim włożysz rzeczy do pralki, koniecznie zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na metkach. Jeśli zalecają skorzystanie z usług pralni chemicznej, najlepiej będzie zdecydować się na ten krok i oddać ubrania w ręce profesjonalistów, którzy doskonale wiedzą, jak z nimi postępować.