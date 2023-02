Płyny do kąpieli idealne dla wrażliwców. Bez obaw, nie podrażnią skóry

Uczucie świądu, szorstkość i zaczerwienienie – to charakterystyczne objawy wrażliwej skóry. Niektóre płyny do kąpieli mogą dodatkowo ją podrażniać. Nie znaczy to jednak, że musimy rezygnować z przyjemnego relaksu w wannie pełnej piany. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie płyny i emulsje.