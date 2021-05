Pobudź swój wewnętrzny potencjał z NIVEA Hydra Skin Effect!

Odpowiednie nawodnienie to podstawa prawidłowej pielęgnacji. Nie od dzisiaj wiadomo, że woda, jako jeden ze składników skóry, jest niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania. Skóra pozbawiona wody staje się sucha, wrażliwa i bardziej skłonna do powstawiania zmarszczek. Często jednak ze względu na intensywny styl życia, zapominamy o odpowiednim nawodnieniu. Kluczowym elementem jest zatem dobranie takich kosmetyków, które w szybki i skuteczny sposób nawilżą skórę, by była pełna życia. Dlatego NIVEA stworzyła linię NIVEA Hydra Skin Effect z czystym kwasem hialuronowym [HA], która zapewnia 72h nawodnienia i wyjątkowe uczucie odprężonej skóry!