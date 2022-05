Poczuj klimat Nowego Jorku tu i teraz

*FOOD TOWN to projekt zrealizowany z niezwykłym rozmachem. W pięciu postindustrialnych halach Fabryki Norblina, od rana do nocy przez siedem dni w tygodniu, działają tu 24 koncepty kuchni z całego świata i aż 5 barów - każdy z innym menu. Do tego sala live music, w której co wieczór serwowana jest porcja wybornej muzyki i wrażeń artystycznych. W Food Town jest aż 1000 miejsc siedzących dla gości, co czyni to miejsce największą tego typu przestrzenią w Warszawie, której unikatowość płynie z możliwości korzystania równocześnie z food hallu, barów oraz niezwykłych przestrzeni Fabryki Norblina - BioBazaru czy ekskluzywnego kina Kinogram.