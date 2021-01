Poczuj ogień pożądania dzięki nowym zapachom od Avon

Do serii zapachów Attraction dołączył nowy duet – Desire, który już od pierwszych chwil przyciąga spojrzenie i zaskakuje swoimi oryginalnymi opakowaniami. Minimalistyczne flakony są do siebie odpowiednio dopasowane i zostały zaprojektowane tak, by przypominały parę doskonałą. Ekscytujący akord „The Fire”, zawarty w obu wersjach zapachowych, to połączenie palonej wiśni z jasną bergamotką i pikantnym kardamonem. Obok takiej pary nie da się przejść obojętnie! Ta nieoczywista kompozycja pomoże zamienić każde wasze spotkanie w hipersensualne doznanie.