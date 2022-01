Podkręć blask

Stylizacja na udany wieczór? Nadeszły takie czasy, że możesz podejść do tego bez stresu i ekstrawagancji. Wystarczy, żebyś czuła się dobrze we własnej (oczywiście wypielęgnowanej) skórze. Najłatwiejszym sposobem na podkreślenie wyjątkowości look’u jest zadbanie o blask i…nałożenie na usta odważnego koloru szminki. Reszta makijażu może być neutralna, bo intensywna czerwień, bordo lub róż same w sobie są wystarczająco wyrafinowane. Podkreśl kontur ust dopasowaną kolorystycznie konturówką, aby kolor pozostał na swoim miejscu. Na koniec możesz jeszcze podkreślić kolor bezbarwnym błyszczykiem! Usta jak polakierowane gotowe! Voila! O czym jeszcze warto pamiętać, aby zabłysnąć w sylwestrową noc? Podpowiadamy!