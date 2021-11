Podróż z dziećmi - jakie ubezpieczenie podróżne wybrać?

Ubezpieczenie all risk to szczególny rodzaj polisy, który dedykowany jest osobom planującym podróże. All risk chroni przed utratą pieniędzy na okoliczność konieczności odwołania rezerwacji z różnych udokumentowanych powodów osobistych, w tym także zachorowania na COVID-19. Dzięki tej polisie można odzyskać nawet 90% poniesionych kosztów związanych z zakupem biletów lotniczych. W poniższym artykule omawiamy wszystkie korzyści wynikające z zainwestowania w tę polisę.