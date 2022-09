Pokaz kolekcji JEMIOL x ICELAND AW 22/23

Ten wieczór należał do wyjątkowych. Na luksusowej przestrzeni w warszawskim Koneserze zaaranżowano wybieg, na którym modelki zaprezentowały najnowsze projekty inspirowane Islandią. Ich różnorodność była doprawdy imponująca: od outfitów bardziej casualowych po męskie i damskie wieczorowe kreacje, których stylizacje przygotowała Agnieszka Ścibior. Wszystko zostało zorganizowane w klimacie natury, która zainspirowała projektanta podczas ostatniej podróży na Islandię. A skoro natura była głównym motywem do twórczego działania, to nie mogło zabraknąć także sponsora głównego pokazu, który także z nią jest związany. Współpraca Primabiotic x JEMIOL łączy podobne spojrzenie na piękno i kwestie ekologii.