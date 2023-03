Pokochaj siebie – podpowiemy Ci jak!

Zobacz odmianę w relacjach z innymi ludźmi

Zastanów się nad swoim życiem i spróbuj spojrzeć na nie przez pryzmat relacji z innymi osobami. Przyjrzyj się swoim znajomościom, rodzinie, przyjaciołom, związkom. Jeśli dostrzegasz, że pewne negatywne schematy stale się powtarzają, spróbuj znaleźć ich źródło. Może wielokrotnie zdarzało się, że znajdywałaś się w relacjach z toksycznymi ludźmi? Miłość do samego siebie oznacza posiadanie w życiu ludzi, którzy wydobywają z nas to, co najlepsze. Jeśli relacja nie wnosi w nasze życie nic pozytywnego, a jedynie zabiera jego radość, nie wahaj się o tym mówić i postaraj się to naprawić. Jeśli nie będzie to możliwe, w ostateczności miej w sobie na tyle odwagi, by zerwać toksyczną relację i pójść dalej silniejsza niż kiedykolwiek.