PÓŁFINALY KONKURSU FRESH FACES WORLD 2020 JUŻ ZA NAMI!

W tym roku ze względu na panującą pandemię oraz wprowadzone obostrzenia castingi odbyły się jedynie w formie online. Wzięło w nich udział kilkaset osób z całej Polski. Do udziału w półfinale konkursu zaproszono tylko wybranych wcześniej uczestników. Kandydaci walczący o przepustkę do finału prezentowali się przed jurorami konkursu zachowując wszystkie sanitarne wymogi. Ambasadorką konkursu Fresh Faces World jest top modelka Alexa Łuczak, która na swoim koncie ma współpracę z największymi markami, takimi jak np. Chanel, Dior, Giorgio Armani, Marc Jacobs czy Gucci. Alexa Łuczak od lat mieszka w Japonii gdzie była reporterką w japońskiej telewizji śniadaniowej. O życiu w Kraju Kwitnącej Wiśni opowiedziała między innymi w programie „Jestem z Polski” czy „Japonia na talerzu” (oba emitowane na kanale TVN Style)

Kandydaci walczący o udział w finale zaprezentowali się przed jury w strojach Fit marki GATTA -partnera wydarzenia. Po długich naradach jury do grupy finałowej wybrało: 12 kandydatek i 4 kandydatów Następnie firma Affect Proffecional Cosmetics wykonała make-up i przygotowała kandydatów do sesji zdjęciowej konkursu . Nasza Dream Team w składzie : Nimay Shah, Maja

Na zakończenie castingu finaliści wzięli udział w warsztatach i próbach do finału konkursu, który odbędzie się 29 listopada zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w konwencji wydarzenia kulturalnego, bez udziału publiczności. Nagrodą główną dla zwycięzcy Fresh Faces World jest wyjazd do Nowego Jorku na jeden z największych światowych konkursów modeli/talentów IMTA (The International Modeling and Talent Association). Partnerami wydarzenia są następujące firmy : H15 Boutique Hotel, Gatta, AFFECT Professional Cosmetics, Herla , Luba , Detoxbar. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Hotelem H15 w Warszawie oraz Dworem Czarneckich pod Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.