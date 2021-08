Polki 2021. Zdrowie – najwyższa wartość. Dlaczego od deklaracji tak trudno przejść do konkretów?

Niestety, kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn nie wykorzystały lockdownu do tego by zacząć więcej się ruszać. Tylko 15% respondentek zaczęło ćwiczyć w tym czasie. Decyzję o wzmocnieniu tężyzny fizycznej podjęło w tym czasie 23% mężczyzn. Dlaczego panowie lepiej wykorzystali ten czas? – Przede wszystkim dlatego, że to kobiety wzięły na swoje barki dodatkowe obowiązki domowe związane ze zdalnym nauczaniem dzieci – komentuje badaczka. Aż 27% Polek przyznało, że w pandemii miały więcej na głowie.