Polskie marki, grochy, neony, bucket hats i buty workery – Allegro podsumowuje modowe trendy 2021

Rok 2021 to kolejne 12 miesięcy dynamicznego rozwoju kategorii mody na Allegro. Nasza baza wzrosła do prawie 40 mln ofert, co stanowi ponad 60% wzrost rok do roku! Nawiązaliśmy w tym czasie 115 nowych partnerstw wzbogacając ofertę o marki takie, jak Felina, Apart, Swiss, SKECHERS, Fila, CCC/Sprandi, Ryłko, PEPCO czy Martes Sport. 2021 to również rok rozwoju mody dziecięcej na Allegro. Zwłaszcza pod kątem obecności polskich marek na platformie - w ostatnich miesiącach powitaliśmy Nanaf Organic, EkoTuptusie, Lemigo, GoKids. Można powiedzieć, że 2021 rok w naszej kategorii upłynął pod znakiem polskiej mody. Zrealizowaliśmy bowiem również akcję "Allegro Projektownia", która wspiera polskie rzemieślnictwo modowe - komentuje Karol Czupryński, Commercial Category Management Director.