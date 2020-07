WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Pończochy na lato. Wyrafinowana alternatywa dla rajstop Latem niewidoczne pod ubraniem, cieliste pończochy sprawdzą się idealnie. Tuszują pojawiające się zaczerwienienia lub nierównomierny koloryt, pozostając niemal niewidoczne. Doceń swobodę, jaką daje brak zabudowanej, górnej części jak w rajstopach, bo w upale przyniesie ci to dużą ulgę. Elegancka mgiełka pończoch Rajstopy lub pończochy powinny być jak druga skóra: niewidoczne, a zarazem podkreślać nogi. Mówi się, że wzorem do naśladowania w tej kwestii jest styl księżnej Kate. Czy zwróciłaś uwagę na to, że w stylizacjach zgodnych z zasadami etykiety w letnich strojach nigdy ich nie zauważasz? Taki efekt daje grubość 6 do 10 DEN, w ostateczności do 12 albo 15 DEN, ale w chłodniejsze dni. Cienkie, delikatne jak mgiełka pończochy nie dość, że nie sprawią, że będzie ci gorąco, to unikniesz dyskomfortu zabudowanej części majteczkowej. Latem lepiej wybrać te drugie - po prostu dla wygody. Zakryte nogi latem to dla jednych kłopotliwe zmaganie się z upałem, dla innych coś oczywistego, bo z zasady nie odsłaniają nóg, a dla pozostałych – obowiązkowy element profesjonalnego wizerunku. Wysokie temperatury mogą utrudnić noszenie rajstop np. w biurze, dlatego kobietom, które nie chcą, nie lubią albo nie mogą odsłaniać skóry nóg, poleca się pończochy, zarówno te noszone na pasie z podwiązkami, jak i samonośne. Pończochy doskonale przylegają do nóg, a wykonane z cienkiej, elastycznej i wytrzymałej przędzy będą niemal nieodczuwalne, w przeciwieństwie do zabudowanych aż do wysokości talii rajstop. Pończochy — niewidoczne, ale bardzo eleganckie Pończochy to wygodniejsza opcja na lato, ale to nie jedyny powód, aby zastąpić nimi zwykłe rajstopy. Zapewniają pełną swobodę ruchów bez nadmiernego ucisku w pasie. Dobrze łączą się z dopasowanymi elementami kobiecej garderoby będącymi częścią formalnego stroju do pracy. Jeśli zdarza ci się nosić modelującą bieliznę, z pewnością docenisz brak konieczności zakładania na nią dodatkowej warstwy. No i ten ich wyjątkowy, bieliźniany urok, który podkreślają ozdobne opaski modeli samonośnych albo koronkowe pasy. Zakryte nogi pozwalają zachować profesjonalny wygląd w miejscu pracy także latem, ale nie jest to ich jedyna zaleta – uchodzą za jeden z symboli kobiecości, a dla noszącej je kobiety oznakę dbałości o dobry styl. Choć dokładnie ukryte pod ubraniem, to zawsze dodają stylizacji "tego czegoś", co odróżnia ją od standardowych strojów ze zwykłymi rajstopami. Pończochy doceniają zarówno tradycjonalistki, jak i fanki powracającego do łask stylu retro. Bez bolesnych otarć Dodatkową zaletą noszenia pończoch jest ich działanie zapobiegające otarciom ud. Jeśli kiedykolwiek zmagałaś się z tym nieprzyjemnym zjawiskiem, wiesz, jak ważna jest ochrona skóry po wewnętrznej stronie ud, kiedy robi się gorąco, a skóra bardziej się poci. Opaska dzięki silikonowym paskom nie zsuwa się, a tarcie zachodzi tylko między opaskami pończoch, skóra jest zabezpieczona, a ty nie męczysz się w zabudowanych rajstopach albo spodniach w ciągu upalnego dnia. Warto widzieć, że możesz kupić też same opaski samonośne – są całkowicie niewidoczne pod ubraniem. Jakie rajstopy lub pończochy do jasnej sukienki? Jasne sukienki i spódnice na lato wymagają odpowiednich rajstop. Jedyny słuszny odcień to cieliste, najlepiej dobrane tak, aby nie były zbyt jasne, gdyż te wizualnie poszerzają nogi. Na ton lub dwa ciemniejsze można się zdecydować, ale i z tym zabiegiem nie przesadzajmy. Choć daje złudzenie delikatnej opalenizny, to do letnich, zwiewnych materiałów i jasnych kolorów nie pasuje. Według zasady odcień powinien odpowiadać kolorowi naszej skóry. Jeśli łatwo się opalasz, odcień rajstop albo pończoch będzie inny na początku i w pełni lata, kiedy skóra zmieni kolor. To samo dotyczy sytuacji, kiedy chcesz przyciemnić skórę samoopalaczem albo korzystasz z solarium – za jasne rajstopy dadzą rzucający się w oczy, dziwny efekt.