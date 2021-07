Poparzenia słoneczne a blizny – jak do nich nie dopuścić i jak sobie radzić, gdy się pojawią

Jak chronić się przed poparzeniem słonecznym?

Najlepszy sposób na uniknięcie oparzeń słonecznych to stosowanie dobrych kremów z filtrem – w okresie wakacyjnym co najmniej 30 SPF, na twarz 50 SPF. Warto też chronić się przed promieniowaniem słonecznym za pomocą ubrania, kapelusza oraz parasola i nie opalać się w godzinach, gdy słońce operuje najmocniej. Zwłaszcza w krajach takich jak Australia, Afryka czy kraje Basenu Morza Śródziemnego należy unikać przebywania w pełnym słońcu w godzinach 10-15, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze. Ta zasada dotyczy także Polski, zwłaszcza gdy zamierzamy plażować przez cały dzień. Warto chronić skórę przed poparzeniami słonecznymi, ponieważ mogą one przyczyniać się do powstawania przebarwień oraz zmian nowotworowych, w tym złośliwych nowotworów skóry.