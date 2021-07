WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

Portfolio lodów E.Wedel 2021 LINIA LODÓW PREMIUM E.WEDEL OH! Share Portfolio lodów E.Wedel 2021 Źródło: materiały partnera LODY NA PATYKU Lody E.Wedel OH! Słony karmel materiały partnera Lody E.Wedel OH! Słony karmel Źródło: materiały partnera Lody słony karmel E.Wedel OH! to prawdziwa, słodko-słona przyjemność. Na ich obłędny smak składa się kremowa, śmietankowa masa lodowa z pysznym sosem o smaku solonego karmelu. Całość oblana została chrupiącą wedlowską czekoladą białą karmelową, w której zatopiono karmelizowane orzeszki. Gramatura: 100 ml Sugerowana cena: 4,99 zł Lody E.Wedel OH! Czekolada – NOWOŚĆ! materiały partnera Lody E.Wedel OH! Czekolada – NOWOŚĆ! Źródło: materiały partnera Lody czekoladowe E.Wedel OH! to rozkosz dla zmysłów. Ich sekretem jest połączenie śmietankowo-czekoladowej masy lodowej z oryginalną wedlowską czekoladą mleczną, w której zatopiono kawałki pysznych, kruchych ciasteczek. Gramatura: 100 ml Sugerowana cena: 4,99 zł Lody E.Wedel OH! Wanilia materiały partnera Lody E.Wedel OH! Wanilia Źródło: materiały partnera Lody waniliowe E.Wedel to klasyka przyjemności. Na ich zmysłowy smak składają się kremowa masa lodowa, którą oblano oryginalną wedlowską czekoladą mleczną z zanurzonymi w niej kawałkami migdałów. Gramatura: 100 ml Sugerowana cena: 4,99 zł Lody E.Wedel OH! Truskawka materiały partnera Lody E.Wedel OH! Truskawka Źródło: materiały partnera Lody truskawkowe E.Wedel zapewniają zmysłową, owocową przyjemność. To w nich kremowa masa lodowa na bazie jogurtu greckiego z sorbetem truskawkowym została oblana oryginalną wedlowską czekoladą białą, w której zatopiono kawałki pysznych truskawek. Gramatura: 100 ml Sugerowana cena: 4,99 zł LODY W KUBKU Lody w kubku E.Wedel OH! Wanilia materiały partnera Lody w kubku E.Wedel OH! Wanilia Źródło: materiały partnera Lody waniliowe w kubku E.Wedel OH! stanowią wielozmysłową przyjemność. To połączenie kremowej masy lodowej z dropsami z mlecznej czekolady. Całość ukryto pod czekoladową taflą, a także z zatopioną w niej kostką E.Wedel. Gramatura: 460 ml Sugerowana cena: 15,99 zł LINIA LODÓW PTASIE MLECZKO® LODY NA PATYKU Lody Ptasie Mleczko® Waniliowe materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Waniliowe Źródło: materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Waniliowe inspirowane są kultowymi piankami o najpopularniejszym smaku. To w nich delikatna, waniliowa masa lodowa, została oblana oryginalną wedlowską czekoladą deserową. Smak i konsystencja lodów Ptasie Mleczko® przywołują znaną i uwielbianą przez Polaków piankę, która w tej wersji lodowej stanowi idealną chwilę przyjemności w cieplejsze dni. Gramatura: 90 ml Sugerowana cena: 3,99 zł Lody Ptasie Mleczko® Truskawkowe materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Truskawkowe Źródło: materiały partnera Inspirowane kultowymi piankami lody Ptasie Mleczko® Truskawkowe to połączenie delikatnej masy lodowej i oryginalnej wedlowskiej czekolady białej. Ich smak i konsystencja przywołują znaną i uwielbianą przez Polaków piankę. Odkryj doskonałe słodkie orzeźwienie! Gramatura: 90 ml Sugerowana cena: 3,99 zł Lody Ptasie Mleczko® Peanut Butter materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Peanut Butter Źródło: materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Peanut Butter inspirowane są kultowymi piankami z limitowanej edycji o smaku peanut butter. Połączenie delikatnej masy lodowej z pastą z orzechów arachidowych oraz polewy z oryginalnej wedlowskiej czekolady białej karmelowej, tworzy unikalne, słodko-słone połączenie. Gramatura: 90 ml Sugerowana cena: 3,99 zł Lody Ptasie Mleczko® Mango Shake materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Mango Shake Źródło: materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Mango Shake inspirowane są kultowymi piankami z limitowanej edycji o smaku koktajlu mango. Połączenie delikatnej, kremowo-owocowej masy lodowej i polewy z oryginalnej wedlowskiej czekolady białej tworzą przyjemnie orzeźwiający, mrożony przysmak na patyku. Gramatura: 90 ml Sugerowana cena: 3,99 zł LODY W KUBKU Lody Ptasie Mleczko® Waniliowe materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Waniliowe Źródło: materiały partnera Inspirowane kultowymi piankami lody Ptasie Mleczko® Waniliowe dostępne są także w dużym opakowaniu! W nim warstwy, delikatnej waniliowej masy lodowej, przełożone zostały cienkimi i chrupiącymi warstwami oryginalnej wedlowskiej czekolady deserowej. Ich smak i konsystencja przywołują znaną i uwielbianą przez Polaków lekkość. Idealne do podzielenia się lub na chwilę przyjemności tylko dla siebie. Gramatura: 460 ml Sugerowana cena: 13,99 zł MULTIPACKI Lody Ptasie Mleczko® Waniliowe - NOWOŚĆ! materiały partnera Lody Ptasie Mleczko® Waniliowe - NOWOŚĆ! Źródło: materiały partnera Inspirowane kultowymi piankami lody Ptasie Mleczko® Waniliowe od teraz dostępne są także w mulitipacku. W jednym, kartonikowym pudełku znajdziemy aż cztery lody Ptasie Mleczko® Waniliowe 90 ml. To w nich delikatna, waniliowa masa lodowa, została oblana oryginalną wedlowską czekoladą deserową. Smak i konsystencja lodów Ptasie Mleczko® przywołują znaną i uwielbianą przez Polaków lekkość niepowtarzalnych pianek. Gramatura: 4x 90 ml (360 ml) Sugerowana cena: 14,99 zł LINIA LODÓW INSPIROWANA TABLICZKAMI E.WEDEL LODY FAMILIJNE Lody E.Wedel Peanut Butter & Śmietanka – NOWOŚĆ! materiały partnera Lody E.Wedel Peanut Butter & Śmietanka – NOWOŚĆ! Źródło: materiały partnera Lody E.Wedel Peanut Butter & Śmietanka to doskonałe połącznie kremowej masy lodowej z pastą orzechową oraz czekoladą białą karmelową. Wyjątkowy smak inspirowany tabliczką czekolady E.Wedel zamknięto w pudełku o pojemności 700 ml. Gramatura: 700 ml Sugerowana cena: 16,99 zł Lody E.Wedel Truskawka & Śmietanka – NOWOŚĆ! materiały partnera Lody E.Wedel Truskawka & Śmietanka – NOWOŚĆ! Źródło: materiały partnera Oto prawdziwa gratka dla fanów wedlowskiej czekolady mlecznej z nadzieniem truskawkowym E.Wedel. Od teraz dostępne są lody E.Wedel inspirowane wedlowską tabliczką. Lody E.Wedel Truskawka & Śmietanka to połączenie masy lodowej, w której zatopiono unikalnie pyszny, truskawkowy sorbet oraz chrupiącą, oryginalną wedlowską czekoladę mleczną. Całość zamknięto w pudełku o pojemności 700 ml! Gramatura: 700 ml Sugerowana cena: 16,99 zł Lody E.Wedel Malina & Wanilia – NOWOŚĆ! Lody E.Wedel Malina & Wanilia – NOWOŚĆ! Fani wedlowskiej czekolady gorzkiej z nadzieniem malinowym nie przejdą obojętnie obok lodów E.Wedel Malina & Wanilia. Inspirowane wedlowską tabliczką czekolady lody, to połączenie waniliowej masy lodowej z delikatnie kwaśnym, unikalnym malinowym sorbetem oraz chrupiącą, oryginalną wedlowską czekoladą gorzką. Całość zamknięto w pudełku o pojemności 700 ml! Gramatura: 700 ml Sugerowana cena: 16,99 zł LINIA LODÓW POPULARNYCH ROŻKI Rożek czeko-śmietanka E.Wedel materiały partnera Rożek czeko-śmietanka E.Wedel Źródło: materiały partnera Rożek śmietankowo-czekoladowy E.Wedel zachwyci miłośników klasycznych połączeń. W chrupiącym, waflowym rożku pokrytym od wewnątrz czekoladą, zawarto kremową, śmietankowo-czekoladową masę lodową. Rożek to prawdziwa gratka dla fanów czekolady E.Wedel, ponieważ pomiędzy poszczególnymi warstwami lodów, znajdują się warstwy oryginalnej wedlowskiej czekolady deserowej. Gramatura: 150 ml Sugerowana cena: 5,99 zł Rożek czeko-banan E.Wedel materiały partnera Rożek czeko-banan E.Wedel Źródło: materiały partnera Rożek bananowo-czekoladowy E.Wedel docenią fani niecodziennych połączeń. W chrupiącym, waflowym rożku pokrytym od wewnątrz czekoladą, zawarto kremową, bananowo-czekoladową masę lodową. Rożek to prawdziwa przyjemność dla fanów czekolady E.Wedel, ponieważ pomiędzy poszczególnymi warstwami lodów, znajdują się warstwy oryginalnej wedlowskiej czekolady deserowej. Gramatura: 150 ml Sugerowana cena: 5,99 zł SASZETKI - CZEKOTUBKI Lody Czekotubka czekoladowo-orzechowa E.Wedel materiały partnera Lody Czekotubka czekoladowo-orzechowa E.Wedel Źródło: materiały partnera Lody Czekotubka od E.Wedel to kultowy produkt w nowej, mrożonej formule. Pyszny, czekoladowo-orzechowy krem w lodowej wersji, dostępny w wygodnym opakowaniu z dzióbkiem. Nowość docenią przede wszystkim najmłodsi, którzy pokochali klasyczną, czekoladowo-orzechową Czekotubkę. Gramatura: 110 ml Sugerowana cena: 3,99 zł Dystrybucja: Żabka Lody Czekotubka karmelowa E.Wedel materiały partnera Lody Czekotubka karmelowa E.Wedel Źródło: materiały partnera Lody Czekotubka od E.Wedel to kultowy produkt w nowej, mrożonej formule. Pyszny, karmelowy krem w lodowej wersji, dostępny w wygodnym opakowaniu z dzióbkiem. Nowość docenią przede wszystkim najmłodsi, którzy pokochali klasyczną, karmelową Czekotubkę. Gramatura: 110 ml Sugerowana cena: 3,99 zł Lody Czekotubka truskawkowa E.Wedel materiały partnera Lody Czekotubka truskawkowa E.Wedel Źródło: materiały partnera Lody Czekotubka od E.Wedel to kultowy produkt w nowej, mrożonej formule. Pyszny, truskawkowy krem w lodowej wersji, dostępny w wygodnym opakowaniu z dzióbkiem. Nowość docenią przede wszystkim najmłodsi, którzy kochają owocowe smaki! Gramatura: 110 ml Sugerowana cena: 3,99 zł E.WEDEL x ŻABKA Lody Sorbet Mango E.Wedel OH! materiały partnera Lody Sorbet Mango E.Wedel OH! Źródło: materiały partnera Lody E.Wedel OH! Sorbet Mango zachwycą pełnym, owocowym smakiem mango! Niezwykle soczyste, sorbetowe wnętrze, oblewa pyszna, oryginalna wedlowska czekolada biała. Gratka dla miłośników owocowo-czekoladowych propozycji. Gramatura: 100 ml Sugerowana cena: 5,50 zł Dystrybucja: Żabka Lody Sorbet Malina E.Wedel OH! – NOWOŚĆ! materiały partnera Lody Sorbet Malina E.Wedel OH! – NOWOŚĆ! Źródło: materiały partnera Lody E.Wedel OH! Sorbet Malina zachwycają soczystym, owocowym smakiem maliny! Delikatnie słodki i lekko kwaśny sorbet malinowy oblewa pyszna, oryginalna wedlowska czekolada gorzka. Nowość to czas na doskonałą owocowo-czekoladową przyjemność. Gramatura: 100 ml Sugerowana cena: 5,50 zł Dystrybucja: Żabka Lody Śmietankowo - orzechowe E.Wedel & Felix – NOWOŚĆ! materiały partnera Lody Śmietankowo - orzechowe E.Wedel & Felix – NOWOŚĆ! Źródło: materiały partnera Lody śmietankowo-orzechowe E.Wedel & Felix to ogromna przyjemność dla fanów orzechowego smaku. Nowość stanowi unikalne połączenie śmietankowej masy lodowej z pastą arachidową. Całość oblana jest mleczną wedlowską czekoladą, w której zatopiono słynne pieczone orzeszki z solą Felix. Gramatura: 90 ml Sugerowana cena: 4,99 zł Dystrybucja: Żabka