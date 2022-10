Postaw na glow up. W modzie jest makijaż w stylu Edwarda Cullena ze "Zmierzchu"

Vampire skin - świetny make-up na Halloween

Możesz uważać, że ten makijaż jest zbyt wyrazisty, by nosić go na co dzień. Nie szkodzi. Jak radzi makeupistka @makeupbyalissiac za moment będzie doskonała okazja, by go wypróbować. Postaw na taki look na halloweenowej imprezie. Nie potrzebny będzie żaden szczególny kostium. Wystarczy, że wykonasz ten make-up i w kilka chwil przebrany będziesz za postać z filmu "Zmierzch". To proste i efektowne.