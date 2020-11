WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł sponsorowany Postaw na rozświetlenie - kosmetyki do twarzy z witaminą C Skóra twarzy jest najbardziej narażona na działanie czynników zewnętrznych, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej osłonić przed licznymi czynnikami zewnętrznymi, na które jest codziennie narażona. Długotrwały wpływ słońca może spowodować pojawienie się na niej przebarwień, a zbyt duży mróz przyczynia się do pękania naczynek. Zastanawiasz się, jak chronić swoją twarz przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego? A może szukasz sposobu na jej rozświetlenie? Postaw na kosmetyki z witaminą C, której doskonałe właściwości pomogą rozjaśnić Twoją zmęczoną twarz. Zobacz, dlaczego warto wybierać kosmetyki naturalne bogate w witaminy. Podziel się Postaw na rozświetlenie (materiały partnera) Witamina C - co warto o niej wiedzieć? Prawidłowa nazwa to kwas askorbinowy. Jest to organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi nienasyconych, bez którego niemożliwe jest funkcjonowanie organizmów żywych. Wiele z nich, w tym człowiek, nie potrafią wytworzyć kwasu askorbinowego, dlatego muszą dostarczać go wraz z pożywieniem. Witamina C ma ogromny wpływ na organizm człowieka. Przede wszystkim, jest przeciwutleniaczem, który odpowiada za aktywację wielu enzymów oraz lepszą absorpcję żelaza. Do jej właściwości zalicza się także budowanie odporności organizmu, ochronę naczyń krwionośnych przed miażdżycą czy wspomaganie regeneracji skóry i gojenie się ran. Niedobór wit. C sprawia, że wymienione procesy i wiele innych są utrudnione lub wręcz niemożliwe, a co za tym idzie - pogarsza się stan zdrowia organizmu. Co ma najwięcej witaminy C? materiały partnera (materiały partnera) Zastanawiasz się, co zawiera dużo witaminy C? Znajdziesz ją zarówno w owocach, jak i warzywach. Bardzo dużo jest jej np. w dzikiej róży, rokitniku, dereniu, czarnej porzeczce, a także w natce pietruszki, czerwonej i zielonej papryce czy chrzanie. Witamina C obecna jest również w cytrusach, m.in. cytrynie, pomarańczy i grejpfrucie. Kosmetyki do twarzy z witaminą C - czy warto? Szukając odpowiedniego kremu rozświetlającego do twarzy warto stawiać na taki, który w swoim składzie zawierał będzie witaminę C. Jest ona bowiem nie tylko niezbędnym elementem diety, ale także doskonałym składnikiem kosmetyków ożywiających cerę. Rozświetlający krem charakteryzujący się składem o dużym stężeniu wit. C pozwala na odmłodzenie skóry twarzy i przywrócenie jej młodzieńczego blasku. Jest to możliwe, ponieważ witamina C aplikowana na twarz przyspiesza regenerację naskórka, łagodzi podrażnienia, wzmacnia naczynka krwionośne i dba o jej prawidłowe nawilżenie. Najważniejsze jest jednak to, że doskonale redukuje ona przebarwienia i stymuluje produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra staje się nie tylko rozjaśniona, ale i wygładzona. To wszystko sprawia, że warto postawić na kremy naturalne bogate w witaminę C, aby rozświetlić swoją cerę. Czym się kierować przy wyborze kosmetyków z witaminą C? Przed podjęciem decyzji o zakupie wybranego produktu pamiętaj przede wszystkim o sprawdzeniu, jak duże stężenie witaminy C on zawiera. Nigdy nie kieruj się aktualnymi promocjami, a wyłącznie etykietą danych kosmetyków. Jeśli szukasz dobrego kremu rozświetlającego, stworzonego wyłącznie z naturalnych składników, powinnaś zdecydować się na kosmetyki Natura Siberica. Ich krem czy serum do twarzy z witaminą C to w 100% kosmetyki ekologiczne, tworzone z poszanowaniem zwierząt i środowiska naturalnego. W ich składzie nie znajdziesz sztucznych barwników, konserwantów czy sztucznych substancji zapachowych, co potwierdzają liczne certyfikaty uzyskane przez markę Natura Siberica. A co najważniejsze - cała linia Oblepikha C-Berrica bazuje na jagodach syberyjskiego rokitnika ałtajskiego, który charakteryzuje się 15 razy większym stężeniem witaminy C niż pomarańcza! Cechuje się również potężnymi właściwościami antyoksydacyjnymi, obecnością witamin A, E oraz B5, a także kwasów AHA/BHA, m.in. glikolowego i mlekowego. materiały partnera (materiały partnera) Witamina C stosowana na twarz wzmaga syntezę kolagenu, zapobiega zmarszczkom, w lecie chroni przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym i wspomaga budowę bariery ochronnej naskórka w czasie zimy. Kremy ekologiczne Natura Siberica z linii Oblepikha C-Berrica to gwarancja rozświetlenia cery poprzez ujednolicenie jej kolorytu i odpowiednie nawilżenie. Postaw na skuteczną moc rokitnika ałtajskiego i zawartej w nim wit. C, a Twoja twarz już zawsze będzie zregenerowana, wypoczęta i pełna blasku.