Poszarzała, zmęczona cera – jak temu zaradzić?

Jesień i zima to czas, w którym cera wystawiana jest na wiele prób. Czynniki atmosferyczne: chłód, wiatr, deszcz, a także przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach mogą powodować uszkodzenia bariery hydrolipidowej naskórka, objawiające się przesuszaniem skóry oraz pojawianiem się podrażnień i niedoskonałości. Aby temu zaradzić, wybierz odpowiednie kosmetyki, najlepiej naturalne, które ochronią i odżywią Twoją cerę. Dzięki zawartości drogocennych olejów, maseł i ekstraktów w bezpieczny sposób dostarczą jej wszystkich niezbędnych witamin i minerałów. Świetnym rozwiązaniem na dodanie cerze blasku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, jest stosowanie naturalnego kremu rozświetlającego do twarzy, np. polskiej marki Resibo. Produkt ten zawiera m.in. olej z kukui – chroniący przed utratą wody z naskórka, sok z aloesu – poprawiający elastyczność i jędrność skóry oraz olej z pestek winogron – wykazujący właściwości przeciwutleniające. Krem rozświetlający Resibo zawiera także pyłek, tworzący na cerze delikatną taflę, przepięknie odbijającą światło i rozjaśniającą cerę. W ofercie marki odnajdziesz także naturalny, korygujący i rozświetlający krem pod oczy, który – dzięki wysokiemu stężeniu kofeiny – niweluje oznaki zmęczenia. Obecny w nim wyciąg ze śliwki Kakadu jest najbogatszym źródłem witaminy C i polifenoli, działających silnie antyoksydacyjnie. Kremy rozświetlające nadają skórze zdrowego blasku – staje się ona bardziej promienna i aksamitna. Tego typu produkty świetnie sprawdzają się jako rozświetlające bazy pod makijaż twarzy i oczu.

Nie zapominaj także o regularnym stosowaniu peelingów, serum i masek do twarzy. Złuszczanie martwego naskórka jest niezbędne do regeneracji skóry i przywrócenia jej naturalnego blasku. Usuwanie zrogowaciałych komórek dotlenia cerę i umożliwia jej lepsze przyjmowanie składników z innych kosmetyków pielęgnacyjnych. Oprócz codziennego używania kremów rozświetlających, co kilka dni sięgaj po serum oraz odżywcze maski do twarzy, które dodatkowo nawilżą i odżywią Twoją cerę, nadając jej blask i zdrowy, młody, piękny wygląd.