Poszła na after party w Cannes. Błyszczała w sukni z głębokim rozcięciem

Alessandra Ambrosio niczym drapieżna syrena

Alessandra Ambrosio wybrała się na after party w Cannes w sukni bez ramiączek, za to z ostro wykończonym dekoltem. Kreacja ściśle przylegała do ciała modelki i sięgała do kostek, a ponadto odznaczała się głębokim rozcięciem na nogę. To krój minimalistyczny, lecz mistrzowski. Jednak to nie on sprawiał, że suknia wręcz hipnotyzowała. Cały sekret tkwił w cekinach, których odcienie przypominały morską głębię. Dzięki nim Alessandra Ambrosio dosłownie zabłysła.