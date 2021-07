Pot? Stop!

Na szczęście możemy sięgnąć po pomoc w postaci prawdziwych antyperspirantów, czyli tzw. blokerów potu, np. od marki Etiaxil. Są on dostępne w wygodnej w użyciu formie roll-onu, w trzech wariantach: klasycznym Original, Strong o najmocniejszej formule i najbardziej łagodnym, dedykowanym skórze wrażliwej Comfort. Wystarczy zaaplikować go wieczorem na czystą, suchą skórę i zostawić do wyschnięcia, a rano zmyć wodą z mydłem. Każdy z nich zawiera chlorek glinu w alkoholowej bazie, który dzięki swoim właściwościom tworzy warstwę żelu, blokującą ujścia kanalików gruczołów potowych, zapobiegając przedostawaniu się potu na powierzchnię – czyli pożywki dla bakterii. Skóra pozostaje więc przyjemnie sucha i świeża nawet do pięciu dni, kiedy to warstwa żelu, w naturalnym procesie złuszczy się razem z naskórkiem. Wtedy należy powtórzyć aplikację produktu.