Powiew wakacji w nowej kolekcji marki Lasocki na sezon wiosna-lato 2022

Szeroka gama toreb zachęca do eksperymentów ze stylizacjami. W stylu retro utrzymano torebki prostokątne, we wzór tłoczonej skóry, z ozdobną klamrą, dostępne także w odcieniu aperol spritz, drinka, który przywołuje wspomnienie lata. Z włoskimi wakacjami kojarzą się również shopperki w odcieniu espresso. Za to hobo bagi, na plecionych łańcuszkach, mają kolor świeżo wyciskanego soku z pomarańczy. Na letnie garden party sprawdzą się torebki na biżuteryjnych łańcuszkach.