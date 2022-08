Powrót do szkoły nie musi być nudny! Pomysły na lunchboxy

Jej wysokość kanapka

Pieczywo z dodatkami to niekwestionowany lider w dziedzinie posiłków na wynos. Przygotowuje się je szybko ze smacznych składników, jakie akurat są pod ręką. Łatwo je zapakować, dzięki czemu długo zachowują świeżość. Zadbaj jednak o to, by urozmaicać ich skład oraz sposób przyrządzania. Jedzenie dzień w dzień tego samego sprawia, że dzieci niejednokrotnie wracają do domu z pustym brzuchem i nietkniętym lunchem. Polecamy kanapkę z pastą jajeczną, papryką i szczypiorkiem, której podstawą jest pełnoziarniste pieczywo.