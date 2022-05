Poznaj kwiatowe lody E.Wedel OH! dostępne w sklepach sieci Żabka

Tegoroczny sezon lodowy dla klientów sieci Żabka zapowiada się niezwykle apetycznie. W zamrażarkach sieci znajdziemy wyjątkowe lody pokryte oryginalną wedlowską czekoladą. Do portfolio marki dołączyły dwa lody E.Wedel OH! Kwiat Wiśni oraz Kwiat Lawendy. Nowe propozycje lodów OH! od E.Wedel to niecodzienne, kwiatowe zestawienia smakowe, które idealnie uprzyjemnią szczególnie te ciepłe, letnie momenty.