Poznaj nowości od marki Sanex

Zapewniają świeżość i ochronę od 24h do 48h, w zależności od wariantu. Zostały przetestowane dermatologicznie oraz dbają o zdrowie skóry. Dezodoranty synchronizują się z Twoim ciałem, zapobiegając tworzeniu się i wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów. Na rynku dostępne są w trzech wariantach – Sanex Zero% Invisible, Sanex Zero% Sensitive oraz Sanex Zero% Extra Control.