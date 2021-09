Praca dla kobiet: opiekunka osób starszych w Niemczech

Do pracy w Niemczech potrzebna jest znajomość języka

Umiejętność posługiwania się językiem obcym jest bardzo ważna w pracy za granicą. Jeśli umiemy rozmawiać po niemiecku, pracodawcy w Niemczech spojrzą na nas przychylniej. Znajomość języka przydaje się zwłaszcza w branży opieki. Niemieccy seniorzy często są schorowani, a komunikacja z nimi jest utrudniona. Jeśli opiekunka zna język, łatwiej jej będzie porozumiewać się z podopiecznym. Podsumowując: naukę języka niemieckiego warto zacząć jeszcze przed wyjazdem do opieki. Pomagają w tym wyspecjalizowane agencje. Veritas oferuje darmowe lekcje niemieckiego dla opiekunek. Każda kandydatka może z nich skorzystać i podszlifować swoje umiejętności językowe. A czego się uczyć? Najpotrzebniejsze będą zwroty przydatne na co dzień w opiece nad seniorem. Powinniśmy umieć się przedstawić, powiedzieć coś o sobie, porozmawiać z podopiecznym o codziennych sprawach: co będzie na obiad, co zrobimy po południu, kiedy jest czas kąpieli. Praca opiekunki w Niemczech często wiąże się też z robieniem zakupów, wizytami u lekarza czy na poczcie. Tu też przyda nam się odpowiednie słownictwo.