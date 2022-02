Praca opiekunki w Niemczech: jakie znaczenie ma znajomość niemieckiego?

Wyjazd do pracy w niemieckiej opiece to marzenie wielu Polek i Polaków. Nasiliło się ono w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy pandemia zdominowała nasze życie. Dała nam ona skuteczną motywację, by zmienić coś w swoim życiu i spróbować zupełnie nowych rzeczy. Mimo to niejeden przyszły opiekun ma wątpliwości, czy poradzi sobie za granicą. Wiążą się one przede wszystkim z nieznajomością języka niemieckiego. Niektórzy co prawda znają podstawowe zwroty, ale nie wiedzą, czy to wystarczy. Jaki stopień znajomości języka jest potrzebny w opiece w Niemczech? I czy można wyjechać, w ogóle nie mówiąc po niemiecku?