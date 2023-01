Praca w IT dla kobiet - od czego zacząć?

Bierz udział w webinarach, targach pracy i kursach programowania

Nie wiesz, od czego zacząć karierę w IT? Porady dla pracowników, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na stanowiskach programistek lub managerek IT, znajdziesz na różnych stronach w sieci. Nie musisz nawet wychodzić z domu, by móc uczestniczyć w wartościowych webinarach i targach pracy online, poświęconych wyłącznie sektorowi informatycznemu. Zastanawiasz się, jakie kompetencje i umiejętności warto zdobyć, by przyciągnąć uwagę potencjalnego pracodawcy? Koniecznie porozmawiaj z doradcą zawodowym, specjalizującym się w IT! Taka osoba podpowie Ci, co zrobić, by zdobyć ciekawe, rozwojowe i dobrze płatne zajęcie.