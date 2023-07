"Pracowałem w piekle". Telemarketer wyłudzał pieniądze od seniorów

Czy osoby, które decydują się na zakup takich amuletów, są same sobie winne? 25-latek zaprzecza, choć sam przez moment nad tym się zastanawiał. Zwrócił uwagę, że marketerzy perfekcyjnie i perfidnie wykorzystują czyjeś cierpienie czy żałobę po to, by sprzedać reklamowany produkt.