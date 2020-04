WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 praca seksualnakoronawirus Klaudia Kolasa 1 godzinę temu Pracownicy seksualni pozbawieni dochodów. "To w dużej mierze matki, które mają na utrzymaniu swoje rodziny" W izolacji zaczyna doskwierać ci samotność, czujesz potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. Potrzebujesz ciepła, odrobiny uwagi, potrzebujesz seksu. I nie ma w tym nic dziwnego. Tak samo, jak nie ma nic dziwnego w tym, że są osoby, które żyją z zaspokajania tych potrzeb. Tylko że one z dnia na dzień straciły źródło utrzymania i muszą liczyć tylko na siebie. Głosuj Głosuj Podziel się Medroxyprogesterone mówi, dlaczego wspieranie pracowników seksualnych jest ważne (Archiwum prywatne) O 7:00 dzwoni budzik. Bierzesz szybki prysznic, ubierasz się, pijesz kawę i wychodzisz do pracy. Przed tobą 8 godzin w korporacji. Siedzisz przed komputerem i stukasz w klawiaturę. Masz umowę, opłacone składki, żyjesz wygodnie i bezpiecznie. Kiedy przychodzi pandemia koronawirusa nie tracisz pracy. Nie musisz mieć kontaktu z ludźmi. Przecież wszystko i tak może odbyć się zdalnie. Zamykasz się w czterech ścianach i robisz to samo, co do tej pory. Nic ci nie grozi. Jak w każdym zawodzie tak i u Medroxyprogesterone jest pewna rutyna. Wstaje rano, maluje się, włącza telefon i siada przed komputerem. Sprawdza, jakie wiadomości dostała w mediach społecznościowych, a później zaczyna odpisywać. Często pytania brzmią tak samo, często odpowiedzi również są już mechaniczne. Obok niej siedzi przyjaciółka. Milcząc stukają w klawiaturę i szukają osób chętnych na spotkanie. Motywuje ich to, że siedzą w tym razem. Zawsze to łatwiej, jak się płaci wspólny czynsz. Co Medroxyprogesterone odróżnia od przeciętnego pracownika korporacji? Oczywiście można długo wyliczać. Kluczową różnicą w dobie koronawirusa jest jednak to, że nie może wykonywać swojej pracy zdalnie i nikt nie zapłaci jej za postojowe. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet Zaczęła, gdy miała 16 lat Medroxyprogesterone pracownicą seksualną została przez przypadek. Mając 16 lat wrzuciła na Gumtree ogłoszenie, że udzieli korepetycji z angielskiego. Potrzebowała pieniędzy. Choć się tego nie spodziewała, zamiast od ucznia, zyskała ofertę od fetyszysty stóp. – Wtedy byłam jeszcze dziewicą. Miałam bulimię i to był bardzo ciężki okres w moim życiu. Spodobało mi się to doświadczenie – mówi. Przez kolejne lata próbowała sponsoringu, escortingu, pracy na kamerkach. Dzięki tym doświadczeniom zyskała pewność siebie, poczuła się dobrze ze swoim ciałem. Teraz znowu wróciła do escortingu, czyli bezpośrednich spotkań z klientem. Jak wyjaśnia, w środowisku pracowników seksualnych nie używa się określenia prostytutka. To słowo jest stygmatyzowane i kryminalizowane. Krzywdzące dla osób pracujących w branży. Wyznaje, że gdyby nie ta praca, nie miałaby szans, żeby żyć na poziomie. Prawdopodobnie nadal mieszkałaby w domu rodzinnym, nie mogąc nawet pomarzyć o wynajęciu własnego lokum. Została pracownicą seksualną, tak jak zostaje się sprzedawcą, hydraulikiem czy kimkolwiek innym. Dla niej to tylko praca. I podobnie, jak wielu innych pracowników seksualnych, dotkliwie odczuwa skutki pandemii koronawirusa. Zobacz także: "Człowiek zaczyna czuć się wepchnięty siłą do samotności". Dr Woydyłło-Osiatyńska wyjaśnia Klienci wpadną, jak uspokoi się z tym wirusem W czasie pandemii wiadomości nadal są. Pozornie wyglądają tak samo. Tylko finał jest inny. "Hej, jesteś zainteresowana spotkaniem?" – pytają. Kiedy odpisuje, żeby wpadali, dostaje odpowiedź: "Jak się uspokoi z tym wirusem, to wpadnę". Nie rozumie, czemu zawracają jej głowę. Niech w takim razie napiszą, jak to się wszystko uspokoi. Tylko marnują jej czas. – Sama sytuacja z koronawirusem dotknęła mnie mocno. Już na początku pandemii zakazano najmu krótkoterminowego, a zwykle tak wynajmowałyśmy mieszkanie na spotkania z klientami. Bałyśmy się, że jeśli wynajmiemy na miesiąc, to nie będzie klientów. I miałyśmy rację. Mieszkanie jest, a klienci nie są zbyt chętni, żeby przychodzić – wyjaśnia. Nie może pozwolić sobie na to, żeby przestać świadczyć usługi. To jej jedyne źródło utrzymania. Podobnie, jak wielu innych kobiet. Koalicja Sex Work Polska zaznacza, że osoby pracujące seksualnie, to w dużej mierze matki, które mają na utrzymaniu swoje rodziny. Często są ich jedynymi żywicielkami. – Niektóre opiekują się swoimi starszymi rodzicami. Kiedy agencje zamknięto lub wykruszyli się klienci, zostały całkowicie bez środków. W obecnej sytuacji nie ma szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy, więc potrzebują dramatycznie wsparcia, żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoje i swoich bliskich – mówi wypowiadająca się w imieniu wszystkich pracowników seksualnych przedstawicielka Sex Work Polska. Medroxyprogesterone przyjmuje jeszcze klientów. Choć jest ich niewielu. Mówi, że na początku obawiała się koronawirusa, ale teraz już się nie boi. Jest świadoma ryzyka. Kupiła termometr bezdotykowy i mierzy temperaturę na początku spotkania. Nie może zostać bez pracy. Archiwum prywatne Podziel się – Jest dziwne wyobrażenie na temat pracy seksualnej, że zarabia się kokosy. Miałam okazję spotkać się z osobą, która powiedziała mi, że zarabia 3 tys. miesięcznie z escortingu. Zarobki są bardzo różne i nie, nie wszyscy jesteśmy bogaci – mówi. Gdy pytam ją, co myśli na temat komentarzy, że przecież może się przebranżowić i iść na kasę w dyskoncie, słyszę rozżalenie w jej głosie. – Uważam, że osoby, które tak piszą, powinny się zamknąć. Nikt nie mówi osobom pracującym w sklepach, żeby po prostu zmieniły pracę. Teraz zaje..ście ważne jest to, żebyśmy wzajemnie się wspierały, bo nie mamy wsparcia znikąd. Państwo się nami nie interesuje, ludzie zrzucają na margines. My musimy pracować. My nie mamy innej opcji – podkreśla. Fundusz Kryzysowy dla osób pracujących seksualnie Koalicja Sex Work Polska w odpowiedzi na trudne sytuacje, których doświadczają pracownicy branży, założyła Fundusz Kryzysowy dla osób pracujących seksualnie w Polsce. – Pandemia koronawirusa w Polsce ma dramatyczny wpływ na sytuację osób pracujących seksualnie. Wprowadzenie kwarantanny, samoizolacji i specjalnych zasad bezpieczeństwa sprawiło, że wiele miejsc pracy zostało zamkniętych lub radykalnie zmniejszyło zakres oferowanych usług. Wiele osób zostało zmuszonych do zawieszenia świadczenia usług, natomiast zakaz podróży szczególnie uderzył w osoby pracujące za granicą. W efekcie, wiele osób straciło pracę i zostało z dnia na dzień pozbawionych środków do życia, utrzymania siebie i swoich bliskich – wyjaśnia przedstawicielka SWP. Archiwum prywatne Podziel się Dzięki funduszowi kryzysowemu wsparcie uzyskała między innymi 27-letnia Iwona, której agencja została zamknięta z dnia na dzień. Iwona od kilku lat leczy się endokrynologicznie, jej terapia została przerwana z powodu epidemii. Nie utrzymuje kontaktu z rodziną i jest całkowicie zdana na siebie. Za otrzymane od Sex work pieniądze, mogła kupić lekarstwa, które są jej niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Pomoc uzyskała również Magda, znajdująca się w podobnej sytuacji. Jest samotną matką, która wychowuje dwójkę dzieci i ma problem z wyegzekwowaniem alimentów od byłego męża. Nie tylko straciła pracę i zarobki, ale też nie ma wsparcia w opiece nad dziećmi, które z powodu wirusa, nie chodzą do szkoły. – Wsparłyśmy ją w uzbieraniu środków na czynsz, by nie martwiła się o mieszkanie – mówi przedstawicielka SWP. Wiele osób, których głównym źródłem utrzymania jest praca seksualna, może z dnia na dzień doświadczyć ubóstwa, a nawet bezdomności. Żeby temu zapobiec w całej Europie organizowane są tego typu zbiórki. Jak informuje SWP, zrzutki zorganizowały też grupy i organizacje m.in. z Irlandii, Anglii, USA, Grecji, Kanady i Szwecji, czyli z krajów, gdzie obowiązuje model całkowicie kryminalizujący pracę seksualną. W Polsce pracownicy seksualni nie mogą liczyć na takie wsparcie, jakie otrzymują inne grupy zawodowe.