Praktykuj optymizm. Event promujący najnowszą kolekcję do jogi 4F w Yoga Beat Studio

W kolejnej części spotkania przyszedł czas na rozmowę z ambasadorkami kampanii "Practice Optimism". Joginki – Basia Tworek, Olga Butkiewicz i Joanna Horowska – mówiły o tym, jak istotna jest dla nich praktyka jogi. Zwróciły także uwagę na to, jak ważne jest to, aby ubrania były komfortowe i nie ograniczały ruchów podczas ćwiczeń. Do rozmowy włączyły się również pozostałe uczestniczki spotkania, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak dzięki jodze dbają o swój wewnętrzny spokój.