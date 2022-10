Pranie w odpowiedniej temperaturze – jak dopasować ustawienia pralki do rodzaju materiału?

Ubrania to przedmioty, które dla znacznej części osób posiadają wartość inną niż tylko użytkowa. Niektóre elementy odzieży mają dla nas szczególne znaczenie, są prezentami czy też wyjątkowymi pamiątkami z podróży i zakładamy je tylko na specjalne okazje. Bardzo często są wykonane z delikatnych i wymagających materiałów, jak wełna czy jedwab. Wszystko to sprawia, że zależy nam na tym, aby pozostały z nami jak najdłużej i w niezmienionym stanie służyły nam przez wiele sezonów. Jednak by rzeczywiście tak się stało, musimy zwracać uwagę na to, by nie uległy uszkodzeniom. Te mogą pojawić się w każdej sytuacji, zarówno w trakcie noszenia, przechowywania czy prania odzieży. W jaki sposób dopasować temperaturę i program prania do konkretnego materiału? Dowiedz się więcej z naszego przydatnego przewodnika.