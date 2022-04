Premiera linii Rice Rehab od HairBoom – ratunek dla włosów suchych i zniszczonych

Można ją stosować jako ekspresową odżywkę do włosów lub regenerującą maskę, użyć do emulgowania oleju po olejowaniu lub zastosować do pielęgnacji O-M-O. Zawarta w niej fermentowana woda ryżowa, olej z otrąb ryżowych i ekstrakt z lnu zapewniają optymalny poziom nawilżenia i odżywienia, sprawiając, że włosy stają się gładkie, miękkie i lśniące.