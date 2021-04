Prezent dla pary. Jaki prezent kupić parze zakochanych?

Miłość jest z całą pewnością jednym z najwspanialszych uczuć jakie człowiek może odczuwać wobec drugiej osoby. Wspólne celebrowanie ważnych okazji zwykle łączy się z otrzymywaniem prezentów. O ile obdarowywanie ukochanej osoby raczej nie sprawia zakochanym trudności, tak wybranie idealnego prezentu dla pary może być problematyczne dla ich rodziny lub przyjaciół. Jak w takim razie zdecydować, co kupić zakochanym?

Jaki prezent kupić parze zakochanych?

Prezenty są uniwersalnym sposobem na okazanie innym sympatii, dlatego warto poświęcić chwilę czasu na przemyślenie, jaki upominek byłby najlepszym wyborem dla pary, którą postanowiliśmy obdarować. Według wielu osób wspomnienia są najlepszym podarunkiem jaki można dać drugiej osobie ze względu na ich wartość emocjonalną oraz nieśmiertelny wymiar. Materialne prezenty przeminą, a wspomnienia wspólnie spędzonych chwil zostaną w pamięci osób obdarowanych na zawsze. Z tego względu warto zdecydować się na zakup vouchera, który da im możliwość przeżycia kolejnej wspólnej przygody. Taki prezent powinien być dobrany do charakteru, potrzeb oraz zainteresowań konkretnej pary.

Dla aktywnych

W przypadku pary kochającej ruch i nowe wyzwania, świetnie sprawdzą się vouchery na sportowe atrakcje, które wzmocnią ich wspólną więź i dostarczą im wiele radości. Taką opcją jest indywidualna lekcja salsy dla dwojga, ponieważ salsa jako egzotyczny taniec kojarzący się z uwodzeniem, zapewnia mnóstwo pozytywnej energii i pozwala na nowo rozniecić ogień pomiędzy partnerami. Indywidualny trening pod okiem doświadczonego instruktora jest dopasowany do umiejętności uczniów i trwa 60 minut. Podarowana lekcja salsy może stać się początkiem nowej przygody z tańcem towarzyskim. Kolejną propozycją jest godzinna wspinaczka ściankowa dla dwóch osób zawierająca kurs teoretyczny i wspinanie się po trasach dobieranych do indywidualnych umiejętności uczestników. Prezent ten z pewnością przypadnie do gustu wszystkim parom, które uwielbiają chodzić po górach i testować zarówno swoją psychikę, jak i sprawność fizyczną.

Dla kochających adrenalinę

Amatorzy sportów ekstremalnych, to osoby wymagające niezwykle dobrze przemyślanych prezentów. Nie jest tajemnicą, że jednym z najbardziej popularnych, a jednocześnie nieszablonowych prezentów dla osób kochających ryzyko, jest skok na bungee. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to emocjonujące doświadczenie można przeżyć we dwoje. Skok na bungee dla dwojga odbywający się w Gdańsku lub w Krakowie oddawany jest z platformy o 90 metrach wysokości. Przed rozpoczęciem swobodnego spadania, zakochani zostają połączeni uprzężą, aby móc dzielić każdy moment tej ekstremalnej atrakcji. Taki zastrzyk adrenaliny z pewnością sprawi, że osoby obdarowane nigdy nie zapomną tego prezentu!

Dla szukających relaksu

Dla osób, które bardziej niż adrenaliny potrzebują chwili wyciszenia, lepszym wyborem będzie prezent w postaci vouchera na masaż lub wizytę w salonie SPA. Nie ma nic bardziej relaksującego niż romantyczny masaż dla dwojga w otoczeniu świec i spokojnej muzyki relaksacyjnej. Podczas tej atrakcji masowane są po kolei pojedyncze partie ciała, aby zapewnić osobom obdarowanym całkowite rozluźnienie spiętych mięśni i pomóc im zapomnieć o codziennych zmartwieniach. Alternatywą dla romantycznego masażu może być pakiet dzień SPA dla dwojga. Jego bogata oferta obejmuje zarówno konsultację z kosmetologiem, masaż oraz dwa wybrane zabiegi, dzięki czemu każdy będzie w stanie zaplanować odprężający dzień z terapią dostosowaną do potrzeb swojej skóry.

Dla romantycznych

Cóż może być bardziej romantycznego niż kolacja przy świecach? W tle cicho gra muzyka, stół pełen jest wykwintnych dań… Miłośnikom romansów i dobrej kuchni na pewno spodoba się prezent w postaci kolacji dla dwojga w jednej z ponad 30 niezwykłych restauracji w całej Polsce. Podczas kolacji obdarowana para będzie miała kompletną dowolność w wyborze menu do wartości vouchera. Stwarza to zarówno możliwość podarowania zakochanym kolacji w miejscu, gdzie serwuje się ich ulubioną kuchnię, bądź wręcz przeciwnie - w restauracji, która specjalizuje się w daniach, których jeszcze nigdy nie mieli okazji spróbować. Natomiast jeśli osoby obdarowywane są początkującymi koneserami, lepszym wyborem może okazać się degustacja win dla dwojga, podczas której wykwalifikowany sommelier nauczy ich podstawowych informacji na temat kosztowania, podawania i przechowywania win. To oryginalny pomysł na ekskluzywną randkę w romantycznej atmosferze, za którą każda para smakoszy wina na pewno będzie wdzięczna.

Dla zapracowanych

Wyjątkowo zabiegane pary, które na co dzień mają problem ze znalezieniem czasu na celebrację miłości, zasługują na specjalny prezent, który pozwoli im odetchnąć i nacieszyć się sobą nawzajem. Romantyczny weekend dla dwojga im to umożliwi! Do wyboru dostępnych jest aż 120 lokalizacji, które łączą w sobie pobyt w jednym z najlepszych hoteli w Polsce oraz oferowane w nim rozrywki, takie jak basen, saunę albo SPA. Jeśli to ta ostatnia atrakcja wydaje się być najbardziej zachęcającą formą spędzania czasu podczas relaksującego weekendu, wtedy lepszym wyborem może okazać się weekend SPA dla dwojga. Pakiet ten również oferuje dwa noclegi z wyżywieniem w eleganckim hotelu, ale kładzie większy nacisk na strefę wellness niż w przypadku pierwszej propozycji. Taki prezent na długo pozostanie w pamięci osób obdarowanych.

Dla wszystkich

Jeśli wizja idealnego prezentu dalej pozostaje niewyraźna, wtedy najlepiej sięgnąć po prezent uniwersalny jakim jest zestaw Dla Dwojga. W ramach tego upominku osoby obdarowane mają możliwość dowolnego wyboru jednej z kilkudziesięciu atrakcji dostępnych w całej Polsce, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Wszystkie propozycje znajdujące się na liście są przeznaczone dla par. Jest to bezpieczny prezent dla osób, które nie znają jeszcze dobrze obdarowywanej przez siebie pary. Z pewnością docenią go także zakochani, którzy nie lubią niespodzianek i cenią sobie możliwość podejmowania samodzielnych decyzji.

