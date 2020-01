WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 wieczór panieński oprac. Katarzyna Dobrzyńska 55 min. temu Prezent na wieczór panieński. "200 złotych to dla mnie za dużo" Przyjaciółka Hani ze szkolnej ławki wychodzi za mąż. Dziewczyny jeszcze w liceum planowały, jak będą wyglądać ich śluby. Dziewczyna myślała, że to będzie jedna z najlepszych imprez w jej życiu, jednak już wieczór panieński przyjaciółki wyprowadził ją z równowagi. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wieczór panieński. 200 złotych na prezent to za dużo (PAP) Hania nadal utrzymuje kontakt z przyjaciółką z liceum, jednak nie jest on już tak intensywny, jak dawniej. Mimo to przyszła panna młoda zaprosiła Hanie na swój wieczór panieński. Dziewczyna była wniebowzięta. Pomyślała, że to dobry pomysł, żeby poznać paru gości weselnych i odnowić kontakt z dawną przyjaciółką. " Ucieszyłam się. Gdy tylko dostałam zaproszenie, to jedna z organizatorek poinformowała mnie, że składka na prezent wynosi 200 złotych. Dla mnie to trochę za dużo, ale nadal chce iść. Zastanawiam się, jaki prezent kupić - zakładam, że bieliznę i akcesoria erotyczne zakupią właśnie świadkowe i przyjaciółki. Co innego można zakupić pannie młodej z takiej okazji?" – zapytała na forum WP Kafeteria. Wieczór panieński Internauci starali się pomóc Hani. Rzucali pomysłami co do pomysłów na prezent. Zrozumieli też podejście dziewczyny. "Boże i co jeszcze? Prezent na panieński, prezent na ślub, prezent na parapetówę, prezent na baby shower, prezent na chrzciny itd. Powariowaliście wszyscy chyba" – zauważył obserwator postu. "Myślę, że dobrym prezentem na wieczór panieński będzie jakieś dobre wino. Dla mnie jak najbardziej na miejscu. Wino dodane do prezentu mnie zawsze cieszy. I sama też daję znajomym. Ostatnim hitem jest wino ekologiczne" – doradziła inna forumowiczka. "200 złotych to faktycznie bardzo dużo. Myślę, że spokojnie możesz kupić coś tańszego. Polecam kwiatki, a nawet wałek do ciasta w formie żartu" – zaproponował obserwator postu. A wy kupujecie prezenty na wieczór panieński? Uważacie, że 200 złotych to za dużo? Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne