Prezent świąteczny? Dobry zegarek zawsze jest na czasie!

Wybór prezentu dla mężczyzny to nie lada wyzwanie, szczególnie jeśli obdarowanym ma być Twój tata. Na co się zdecydować? Modny męski zegarek na skórzanym pasku powinien załatwić sprawę. Model Superior Q S306-322 jest niezwykle uniwersalny i doskonale prezentuje się na męskim nadgarstku. Koperta ze stali nierdzewnej zawieszona na szarym skórzanym pasku pasuje zarówno do marynarki, jak i swetra czy koszulki polo. Srebrne elementy świetnie komponują z szarym odcieniem tarczy zegarka.