Prezentownik komunijny — co wybrać dla chłopca na komunię

Komunia – jaki prezent warto kupić?

Sakrament pierwszej komunii świętej to przede wszystkim uroczystość kościelna. Utarło się jednak, iż celebracja tego dnia przenoszona jest później do domu lub mieszkania młodego człowieka przyjmującego sakrament. Wówczas zapraszani są najbliżsi i znajomi, aby wspólnie świętować przystąpienie dziecka do wspólnoty kościelnej. Tego dnia wręczane są prezenty o charakterze pamiątkowym, które mają przypominać dziecku o sakramencie. Najczęściej są to;

srebrne obrazki,

stylowe portrety,

biżuteria,

notesy.

Wspólnym mianownikiem prezentów komunijnych są chrześcijańskie symbole, życzenia rozwoju duchowego i bliskości z Bogiem, a także niewielki dodatek w postaci pieniędzy dla dziecka na różne drobnostki.