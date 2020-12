Prezentownik pełen blasku

Boże Narodzenie to okazja, by powiedzieć naszym bliskim, jak bardzo ich kochamy. Możemy wyrazić to na wiele sposobów, ale najlepszym z nich jest podarowanie drugiej osobie czegoś naprawdę wyjątkowego. W tym roku nawet drobne upominki będą znaczyły bardzo wiele. Jak wybrać takie, które ucieszą każdego?

W wyborze świątecznych prezentów warto stawiać na produkty, które będą miały wartość sentymentalną i ze względu na jakość wykonania pozostaną z nami na zawsze. Tu idealnie sprawdzają się wszelkie bransoletki, pierścionki i naszyjniki.

Biżuteria, która świetnie się (s)prezentuje!

W dawnych czasach biżuteria była wyznacznikiem statusu społecznego. Im bardziej zamożne osoby, tym więcej miały na sobie złota i kamieni szlachetnych. Dziś noszenie dużej ilości ozdób niekoniecznie wywołuje te same skojarzenia. Współczesnym synonimem luksusu jest przede wszystkim biżuteria elegancka. Taka, która wyraża nasz styl i charakter, subtelnie rozświetla konkretne fragmenty naszego ciała, a nawet podkreśla zalety sylwetki. W biżuterii chodzi także o minimalizm – naszyjnik, bransoletka lub pierścionek mają współgrać z naszym wizerunkiem, a nie go przytłaczać. Proste kształty i delikatne wzory to również dobry wybór, jeśli chodzi o prezenty gwiazdkowe.

Każda kobieta uwielbia błyszczeć, a zwłaszcza w Wigilię. Pozwólmy jej więc zatrzymać świąteczne chwile radości na dłużej. W jaki sposób? Możemy to zrobić, wybierając biżuterię od W.Kruk np. z jubileuszowej kolekcji autorskiej Blask, której ambasadorką jest aktorka Joanna Kulig. Biżuteria ta nie jest zwyczajną sztuką użytkową. To połączenie precyzyjnej techniki jubilerskiej z artystyczną inspiracją niezwykłych kobiet, takich jak pisarka Joanna Bator, sportsmenka Joanna Fiodorow, nauczycielka Zyta Czechowska oraz agentka modelek Angelika Wierzbicka. Jeżeli chcemy, by nasza ukochana poczuła się równie wyjątkowo, a tym samym zapamiętała te święta na długo, sprawmy, by znalazła pod choinką upominek z kolekcji Blask.

Wspaniałym dodatkiem do eleganckiej, czerwonej sukienki okazać się mogą złote kolczyki z białym topazem– nowoczesne i królewskie zarazem. Z kolei piękną ozdobę klasycznej "małej czarnej" stanowić będzie srebrny pierścionek z cyrkoniami, który można nosić również przy wielu innych okazjach. Jednak prawdziwym ukoronowaniem wieczoru i zarazem przysłowiową "kropką nad i", będzie prezent w postaci złotego naszyjnik z diamentami i topazami. Jego efektownie wyprofilowany element ozdobny, podobnie jak w przypadku pozostałych akcesoriów Blask, przywodzi na myśl świetlisty rozbłysk strzelających fajerwerków. Naszyjnik pięknie prezentuje się ze złotą bransoletką z tej samej kolekcji. Czy można wyobrazić sobie bardziej królewskie święta?

Proste i klasyczne wzory – od serca

Zazwyczaj prezenty gwiazdkowe kojarzą nam się z dużymi paczkami – a im większa, tym lepsza. Tymczasem prawda jest taka, że nawet zwykły, prosty łańcuszek może być wspaniałym upominkiem – wystarczy dobrać do niego różnorodne zawieszki, a w mgnieniu oka staje się ozdobą, którą można nosić na wiele sposobów. Jeśli chodzi o prezenty od jubilera, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest biżuteria prosta, minimalistyczna, którą można nosić na wiele sposobów. Taka, którą łatwo wkomponować w styl obdarowywanego. Rozwiązaniem mogą więc być srebrne kolczyki na sztyfcie albo subtelna bransoletka.

Decydując się na taki zakup, o wiele łatwiej jest trafić w gust danej osoby. Oczywiście, kolorowe kamienie i bogate faktury kruszców zachwycają oko, ale chcąc kupić bliskiej osobie coś z biżuterii, najlepiej postawić na modele ponadczasowe, np. uroczy wisiorek złoty z cyrkoniami ułożonymi wokół jednego kamienia, osadzonego centralnie. Ten pięknie połyskujący wisiorek jest na tyle uniwersalny, że świetnie nadaje się zarówno do noszenia na co dzień, jak i na wyjątkowe wyjścia oraz okazje. Możemy wybrać jeszcze prostszy, lecz bardziej nowoczesny naszyjnik z motywem. Jego niezwykły blask podkreślono drobną cyrkonią o szlifie brylantowym. Wspaniale będzie prezentował się z kolczykami z tej samej kolekcji.

Dla tych, którzy mają odwagę marzyć

Jeżeli chcemy powiedzieć drugiej osobie, jak bardzo ją kochamy, możemy zrobić to za pomocą naszyjnika z motywem serca i nieskończoności lub naszyjnika z motywem astralnym – to kolejne propozycje dla wielbicielek złota i minimalistycznej elegancji.

Panowie także docenią prezent w postaci biżuterii – praktycznym, a jednocześnie bezpiecznym rozwiązaniem będą spinki do mankietów z czarnymi wstawkami bądź sygnet, który stanowi wyraz wolności, a jednocześnie poczucia przynależności do rodziny.

Pamiętajmy także o najmłodszych. Każda mała księżniczka uwielbia błyskotki, dlatego można jej podarować coś eleganckiego, ale z dostosowanym do wieku motywem, np. pozłacany naszyjnik z zawieszką w kształcie kota, psiej łapki lub serca. Jeśli pociecha ma już przekłute uszy, wybierzmy dla niej srebrne kolczyki w kształcie sowy albo złote kolczyki jednorożce z cyrkoniami. Każda miłośniczka bajek, która interesuje się jednocześnie biżuterią, będzie oczarowana!

Spersonalizowane dodatki od Martyny Wojciechowskiej

Nie zapominajmy, że nie tylko złoto cieszy się ogromną popularnością. Srebrna biżuteria wspaniale wpisuje się w kolorystykę każdej stylizacji, dlatego świetnym upominkiem będzie coś z kolekcji Freedom UNLIMITED zaprojektowanej wspólnie z Martyną Wojciechowską. Ta niepowtarzalna biżuteria odwołuje się do wyjątkowo inspirujących dla Martyny motywów róży wiatrów, jastrzębia oraz wilka. Zwolenniczkom dzikich, etnicznych akcentów, ale niezbyt krzykliwych, może spodobać się srebrny naszyjnik Freedom. Można go nosić z kolczykami lub innymi elementami, a tym samym tworzyć wiele własnych biżuteryjnych kompozycji. Otrzymując bransoletkę srebrną Freedom, nasza siostra czy przyjaciółka będzie mogła tworzyć dowolną liczbę kombinacji, dobierać zawieszki, kolczyki lub komponować własne zestawy przy użyciu dodatkowych akcesoriów z kolekcji, takich jak srebrny wisiorek Freedom.

Biżuteria dla babci, mamy, córki (i nie tylko)

Nasze mamy i babcie kochają biżuterię, dlatego przy wyborze upominku warto stawiać na producentów krajowych, którzy od lat są niezawodni. Prezenty od W.KRUK z pewnością sprawią wiele radości, zwłaszcza w tak wspaniałym okresie roku, jakim są święta.

Biżuteria od znanych producentów to także wartościowa inwestycja, ponieważ metale szlachetne są rzeczą bardzo trwałą. Odpowiednio dobrane dodatki, np. srebrne kolczyki z cyrkoniami, mogą nam towarzyszyć przez wiele lat. Co więcej, proste i klasyczne zestawy w prosty sposób można dalej rozbudowywać. Mając np. klasyczny zestaw w postaci złotego zegarka i łańcuszka, możemy do niego dokupić kolejne akcesoria biżuteryjne. Dzięki tej różnorodności, jednego dnia będziemy mogli skompletować stylizację na spotkanie biznesowe, a potem na wieczór.

Jeżeli nie wiemy, czy dana osoba woli srebrno czy złoto, czasem wystarczy przypatrzeć się, jaki rodzaj ozdób nosi na co dzień. Gdy wiemy, że śmiało możemy kupić coś bardziej ekstrawaganckiego, wybierzmy pierścionek z cyrkoniami z kolekcji La Scala – obok minimalizmu w trendach króluje styl wiktoriański, a taka ozdoba doda wytwornego charakteru każdej kreacji. Kupując biżuterię na prezent, warto zwrócić również uwagę na regulowany rozmiar i długość. Dzięki temu łatwiej dobrać do klasycznego łańcuszka różne chokery albo dłuższe wisiorki.

Słowa, które nic nie kosztują

W tym roku czekają nas święta inne niż obchodzone dotychczas. Wielu z nas nie będzie miało tej możliwości, by zasiąść przy wspólnym stole z krewnymi i spędzić wigilijną wieczerzę w szerokim gronie. Sytuacja wymaga od nas poświęceń, ale nie oznacza to, że nie możemy podzielić się dobrym słowem z najbliższymi. Życzenia zawsze możemy złożyć telefonicznie albo uwiecznić je na piśmie – wówczas pozostaną w pamięci bliskich na dłużej. Wybierając na prezent biżuterię W.KRUK, do zakupionego prezentu świątecznego w sklepie internetowym możemy dobrać kartkę świąteczną i napisać w niej swoje własne życzenia. Kartka wraz z elegancko zapakowanym prezentem trafi prosto to osoby, którą chcemy obdarować.

Firma W.KRUK przygotowała jeszcze jedną niespodziankę, a właściwie świąteczną promocję ze szkatułką. Przy zakupach o kwocie powyżej 500 zł wyjątkowa szkatułka W.KRUK, o wartości 149 zł, będzie dołączona w prezencie za 1zł. Można w niej przechowywać ulubione pierścionki i naszyjniki, które za każdym razem przypomną nam, od kogo je otrzymaliśmy. Sprawmy, aby i w tym roku nie opuściła nas magia świąt. Zadbajmy o rodzinną atmosferę i cieszmy się wspólnie spędzonymi chwilami.