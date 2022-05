Prezenty na Dzień Mamy w CCC

Szeroka oferta damskiego obuwia od CCC sprawi, że wybór prezentu na Dzień Mamy stanie się łatwiejszy. Dla wszystkich mam kochających buty, w salonach CCC czekają eleganckie skórzane szpilki, miękkie skórzane mokasyny, letnie sandały na obcasie czy wygodne klapki na platformie. Dostępność wyjątkowych marek jak Gino Rossi, Lasocki, czy Badura, to gwarancja najlepszej oferty, którą cechuje ponadczasowa klasyka, aktualne trendy, dbałość o szczegóły i najlepsza jakość wykonania. Wybierając prezent dla mamy, warto kierować się zasadą klasycznego minimalizmu, by sprezentowane obuwie pozostało w jej szafie na kolejne sezony i stanowiło bazę dla kolejnych modowych stylizacji. Dzień matki to też wyjątkowa okazja, by spełnić marzenia mamy i podarować jej model butów, o którym zawsze marzyła - tu wyznacznikiem mogą być najnowsze wybiegowe trendy, które bez trudu odnajdziesz w ofercie CCC.