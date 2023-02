Jak zaplanować romantyczną, niespodziankową atrakcję z okazji Walentynek dla niego. Oto nasze pomysły

Prezenty na Walentynki dla niego nie muszą wcale wykluczać spędzania czasu we dwoje, bo przecież w końcu o to dokładnie chodzi w święcie zakochanych. W związku z tym dobrze pomyśleć o czymś, co zbliży partnerów do siebie. Przykładem będzie tu wspólny udział w zajęciach sensual dance, w trakcie którego uczestnicy opanują zmysłowe kroki, którymi będą czarować nie tylko innych ludzi na parkiecie, ale też siebie nawzajem. Prezenty na Walentynki dla męża powinny przede wszystkim uszczęśliwić jego, dlatego, jeśli stroni on od tańca, a zamiast tego ceni dobre alkohole, trafionym pomysłem będzie zabranie go na degustację whisky dla dwojga. Pozna on na nich historię trunku oraz metody jego wytwarzania, a przy tym posmakuje najlepszych gatunkowo napojów. Prawdziwą petardą, jeśli chodzi o romantyczne atrakcje na Walentynki, będzie zaś lot śmigłowcem z drugą połówką. Przygodę taką odbyć można w Warszawie, gdzie z lotniska zakochani podążą powietrzną trasą po podniebnych okolicach stolicy.