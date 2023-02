Probiotyki atakują i chronią – rewolucja YOPE w czyszczeniu domu!

W linii YOPE Probiotics znajdziesz płyn do mycia kuchni, spray do kabin prysznicowych i pastę do czyszczenia opornych zabrudzeń. Wszystkie zawierają naturalne składniki czyszczące (tzw zieloną chemię), czyli m.in. sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy, kwas mlekowy, ale przede wszystkim szczepy bakterii Lactobacillus. Po oczyszczeniu takim środkiem blatu, kuchenki, piekarnika, czy kabiny prysznica na powierzchni pozostają probiotyki, nawet w zarysowaniach, porowatościach i fugach. Rozkładają brud na mniejsze cząsteczki i "zjadają" go. I pozostają na oczyszczonej powierzchni, nie dopuszczając do rozwoju złych bakterii. Z każdym myciem ich działanie się kumuluje, coraz bardziej się rozkręcają i zdobywają coraz większą przewagę nad złymi. A dopóki wygrywają w danym miejscu, nie ma ryzyka rozwoju chorób i powstawania nieprzyjemnych zapachów. Umyte powierzchnie może więc dotykać małe dziecko, które wkłada palce do buzi, może polizać pies, mogą w takim miejscu bezpiecznie żyć ludzie osłabieni i alergicy. Poza tym probiotyki są dobre dla środowiska – po spłukaniu ich podczas sprzątania nadal żyją w wodach, do których trafiają. Tu też wspierają rozwój dobrej mikroflory.