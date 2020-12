Probiotyki i synbiotyki – czym się różnią?

Probiotyki – co to takiego?

Co to jest synbiotyk?

Synbiotyk to suplement diety zawierający szczepy bakterii probiotycznych oraz dodatkowo prebiotyki, czyli substancje, które są pożywką (źródłem energii) dla dobroczynnych bakterii jelitowych. Synbiotyki są polecane wówczas, gdy po nieprzyjemnościach jelitowych lub terapii antybiotykiem powinniśmy być na restrykcyjnej diecie, przez co nie dostarczamy prebiotyków wraz z pożywieniem.

Naturalne probiotyki i prebiotyki

Suplementy diety – probiotyki i synbiotyki - to dobre rozwiązanie po antybiotykoterapii. Nie powinny one jednak zastępować naturalnych źródeł probiotyków i prebiotyków, które dostarczamy wraz z pożywieniem.

Naturalne źródła prebiotyków to warzywa i owoce oraz ziarna zbóż.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, sięgajmy po suplementy diety z dobroczynnymi bakteriami i pożywką dla nich, czyli po probiotyki lub synbiotyki. Pamiętajmy jednak, że dla zdrowia jelit i dla naszej odporności ważne jest to, by na co dzień dbać o odpowiednią dietę bogatą we wszystkie niezbędne składniki odżywcze oraz korzystne dla zdrowia naszych jelit bakterie. Ważna jest też aktywność fizyczna i umiejętność rozładowywania stresu np. poprzez techniki relaksacyjne.