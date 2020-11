Problemy nastolatek z cerą

Nastolatki przywiązują ogromną wagę do swojego wyglądu. Chcą wyglądać atrakcyjnie, a szczególnie zależy im na gładkiej cerze. Niestety okres dojrzewania sprawia, że na skórze pojawiają się mniejsze i większe niedoskonałości, a w końcu formuje się cera trądzikowa. Na szczęście dziś możemy nad nią zapanować.

W skórze znajdują się gruczoły łojowe, które odpowiedzialne są za prawidłowe natłuszczenie skóry i włosów. W okresie dojrzewania w organizmach nastolatek dochodzi do prawdziwej burzy hormonalnej, a to zwykle zaburza pracę gruczołów łojowych, które wydzielają coraz więcej sebum. Skóra zaczyna się błyszczeć i przetłuszczać. Mało tego, na dotąd idealnej skórze pojawiają się niedoskonałości, a cera trądzikowa staje się faktem. Tak trudna cera wymaga szczególnej uwagi, bo niewłaściwa pielęgnacja może tylko pogorszyć jej stan. By zatem nie dopuścić do nasilenia łojotoku lub do przesuszenia skóry, trzeba wiedzieć, jakie procesy zachodzą na jej powierzchni i jak o nią zadbać.

Co się dzieje z cerą nastolatki?

Niemal wszelkie zmiany w gospodarce hormonalnej organizmu widoczne są na skórze, a te, które mają miejsce w okresie dojrzewania są szczególnie widoczne i dokuczliwe. Powiększone i uaktywnione skórne gruczoły łojowe produkują znacznie większe ilości sebum, a ono – wraz z osiadającymi na twarzy zanieczyszczeniami – gromadzi się na skórze i błyskawicznie blokuje pory skóry. W ten sposób tworzy się idealne środowisko dla bakterii, które namnażają się bardzo szybko, powodując lokalne stany zapalne. Efektem takiego stanu rzeczy są rozwijające się w tych miejscach wypryski. Na niektórych twarzach krostki pojawiają się sporadycznie, ale na innych jest ich wiele, a wówczas cera prezentuje już rozległy trądzik.

Szacuje się, że cera trądzikowa dotyczy aż 80% nastolatków na świecie, choć trzeba zauważyć, że nasilenie objawów trądzikowych bywa różne. Najczęściej z cerą trądzikową można sobie poradzić, przestrzegając zasad prawidłowej pielęgnacji, bez wizyty u dermatologa.

Jak pielęgnować cerę trądzikową w okresie dojrzewania?

Cera trądzikowa wymaga przede wszystkim sumiennego, codziennego oczyszczania z gromadzącego się sebum i osiadających na jej powierzchni zanieczyszczeń. Warto sięgać po żele i pianki antybakteryjne oraz przeciwzapalne. To one bowiem skutecznie oczyszczają cerę, hamują namnażanie się bakterii i łagodzą ewentualne podrażnienia. Co ważne, należy unikać kosmetyków, które zawierają alkohol, bo takie preparaty nadmiernie wysuszają skórę, co prowokuje gruczoły łojowe do jeszcze większej produkcji sebum. Warto też sięgać po żele delikatnie złuszczające martwe komórki naskórka, bo dzięki temu oczyszczanie porów jest jeszcze bardziej efektywne.

Prawidłowe oczyszczanie skóry jest fundamentalnym zabiegiem. Warto to robić dwa razy dziennie. Zaniedbanie tych czynności będzie skutkować niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się zmian trądzikowych, a te mogą zostawić trwałe ślady na skórze, z którymi trzeba będzie borykać się przez wiele lat.

Kolejnym etapem pielęgnacji cery trądzikowej jest jej nawilżanie. Niektórych może to dziwić, ale nawilżanie skóry sprawia, że gruczoły łojowe tracą bodziec do zwiększania produkcji sebum. Dobrze nawilżona skóra normalizuje przebieg wszystkich procesów zachodzących w jej strukturze.

Dieta też ma znaczenie