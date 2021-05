Procter & Gamble wspiera młode kobiety w rozwoju kariery w sektorach technologicznych i IT

P&G, lider branży FMCG, aktywnie wspiera kobiety w rozwoju kariery w sektorze technologicznym i IT. Jednym z działań koncernu jest inicjatywa Future Female Leader. Program, realizowany w Polsce w największej fabryce maszynek Gillette i drugim co do wielkości centrum IT, zapewnia studentkom kierunków technicznych nie tylko znaczącą dawkę wiedzy, ale pozwala także zebrać pierwsze doświadczenia przydatne w planowaniu kariery w tych obszarach, a wszystko to pod okiem najlepszych managerów i ekspertów firmy.