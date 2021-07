Profilowana wkładka. Drobiazg, który niweluje dyskomfort

Pamiętajmy, że każda stopa inaczej kształtuje wnętrze buta, dlatego nie nośmy używanego obuwia. Gdy tylko mamy okazję, zakładajmy przewiewne buty. Co więcej, ortopedzi radzą, by zwracać uwagę również na sztywne zapiętki – zapewniają stabilność i wymuszają prawidłową postawę. Jeśli mamy problemy z kręgosłupem oraz żylakami, unikajmy wysokich obcasów. Szpilki powodują pochylenie się do przodu miednicy, co bezpośrednio przekłada się na zachwianie równowagi naszego szkieletu – pojawiają się bóle i dyskomfort zwłaszcza w odcinku lędźwiowym.