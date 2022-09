Projektowanie przyszłości. Pięć powodów, by już dziś znaleźć konkretny pomysł na siebie

Każdy może zaprojektować swoją przyszłość

Wbrew pozorom program Projektowanie Przyszłości nie jest skierowany jedynie do młodych ludzi u progu dorosłości. Z życiowymi dylematami mierzy się każdy z nas, a potrzeba ponownego wytyczenia celów może pojawić się w każdym wieku. Projektowanie Przyszłości to metoda, która pozwala nam ustalić, w jakim miejscu się obecnie znajdujemy, jakie są nasze pragnienia i potrzeby, a także wytyczyć trzy możliwe i bezpieczne drogi, które zaprowadzą nas do szczęścia. Dzięki kreatywnym ćwiczeniom poznasz siebie i stworzysz scenariusze bliskie twoim zainteresowaniom i aspiracjom. W tej metodzie nie ma mowy o skoku na głęboką wodę. Zanim ruszysz w świat ze swoim planem, możesz sprawdzić jego plusy i minusy jeszcze podczas treningu. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i niepowodzeń, a droga do celu będzie jeszcze prostsza i bardziej przewidywalna. Program Projektowanie Przyszłości to metoda dla każdego. Skorzystaj z niej już dziś i zaprojektuj swoje nowe, satysfakcjonujące życie.