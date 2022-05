Promieniowanie UVA - jaki ma wpływ na skórę?

Wpływ promieni UVA na skórę

Do lat 90. nie wiedziano, że to te promienie są odpowiedzialne za przyspieszenie starzenia się skóry. Do tego momentu w kremach ochronnych stosowane były wówczas tylko filtry SPF, które chroniły cerę przed promieniowaniem UVB. Okazuje się jednak, że promienie UVA nie są zatrzymywane przez chmury czy nawet nasze okna. Z tego powodu jesteśmy na nie narażeni przez całe swoje życie. Są także emitowane przez cały rok, niezależnie od tego czy na zewnątrz leży gruba warstwa śniegu czy pada deszcz.